11 канал
29 декабря 2016 | 13:04

Війна бігбордам Війна бігбордам

28 декабря 2016 11:35

 Сьогодні у Дніпрі масово прибирали рекламні конструкції. Демонтують їх ніби-то за рішенням Індустріального суду.

11:55Корпоративний Дід Мороз
11:46Безпека та порядок у святкові дні 
11:38Будинок органної та камерної музики
11:29Поховання патріота
14:15Пенсіонер забув 80 тисяч гривень
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Вшанування пам`яті офіцера у Меліоративному

27 декабря 2016 13:38

А у Меліоративному проводжали в останню путь Микиту Ярового. Молодий офіцер збройних сил загинув на Світлодарській дузі. Вісімнадцятого грудня у нього влучив ворожий снайпер. Вшанувати пам’ять воїна прийшли чи не усі мешканці селища.

Источник: 11 канал
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