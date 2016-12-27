



Вшанування пам`яті офіцера у Меліоративному А у Меліоративному проводжали в останню путь Микиту Ярового. Молодий офіцер збройних сил загинув на Світлодарській дузі. Вісімнадцятого грудня у нього влучив ворожий снайпер. Вшанувати пам’ять воїна прийшли чи не усі мешканці селища. Источник: 11 канал

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