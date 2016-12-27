



Прощання з кіборгом У Дніпрі попрощалися з бійцем Правого Сектора, кіборгом Андрієм Широковим. На фронті його знали як Друг Сім’Янин. Такий позивний він отримав, бо мав п’ятеро дітей: троє рідних та двоє прийомних. Захищав Донецький аеропорт та двічі був поранений. Але щоразу повертався на передову. Вісімнадцятого грудня — у день найзапекліших боїв на Світлодарській Дузі сорока шести -річний боєць отримав смертельне поранення у голову. Источник: 11 канал

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