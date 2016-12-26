11 канал
28 декабря 2016 | 09:45

Вибух в ночі Вибух в ночі

26 декабря 2016 16:37

Сьогодні у Дніпрі близько другої години ночі прогримів вибух. Як повідомляє поліція, у дворі багатоповерхового житлового будинку вибухнула граната РГД-5.

16:59Головна ялинка Дніпра
16:50Проти акту вандализму
16:42Нова техніка
16:27Черговий поранений
17:59Центром міста курсуватимуть два святкових трамваї
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100 річний ювілей

26 декабря 2016 16:53

Пройшла війну і дожила до ста років! Мешканка Дніпра, ветеран Другої Світової Війни Лукерія Андріївна Оголева відсвяткувала свій ювілей! Сьогодні її будинок повен гостей — привітати ювілярку прийшли рідні, онуки та друзі. У таку особливу дату не обійшли увагою іменинницю і політики.

Автор новости: Елена Городецкая Источник: 11 канал
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