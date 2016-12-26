



100 річний ювілей Пройшла війну і дожила до ста років! Мешканка Дніпра, ветеран Другої Світової Війни Лукерія Андріївна Оголева відсвяткувала свій ювілей! Сьогодні її будинок повен гостей — привітати ювілярку прийшли рідні, онуки та друзі. У таку особливу дату не обійшли увагою іменинницю і політики. Автор новости: Елена Городецкая Источник: 11 канал

Экспорт в формате RSS ленты

Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Мы на Мы на



