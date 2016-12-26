



Нова техніка Сьогодні мер Дніпра Борис Філатов вручив ключі від новенького транспорту працівникам 3-х комунальних підприємств міста. Ще кілька десятків одиниць транспорту для комунальних служб Дніпра привезуть протягом місяця. А наступного року у міськраді планують закупити сучасні сміттєвози. Источник: 11 канал

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