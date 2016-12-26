



Черговий поранений Чергового пораненого у зоні АТО вчора доставили до лікарні Мечникова. Хлопця з важкими осколковими травмами привезли з Авдіївки. Пошкоджень — безліч: відкрита черепно-мозкова травма, перебиті скулові кістки, нижня та верхня щелепи, поранення в шию та кінцівки. Лікарі кажуть: бійця врятували медики на передовій, які в польових умовах провели надскладну операцію на шиї. Нині ж у солдата відзначають позитивну динаміку — він іноді повертається до тями. Та все ж боєць ще надто слабкий аби проводити подальші оперативні втручання. Источник: 11 канал

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