





Центром міста курсуватимуть два святкових трамваї Так вирішили у мерії. Вагони першого трамвая, прикрашені різнокольоровими світлодіодами, вже на колесах. Як кажуть у депо, пластикові трубочки, в яких сховані ліхтарики, витримують найсильніші морози та ожеледь, а споживають мінімум електроенергії. Але плата за проїзд, така ж, як у звичайному трамваї, — півтори гривні. Автор новости: Наталья Зборец Источник: 11 канал

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