





У Дніпрі врятували білого лебедя На озері Шпаковому, що в Амур-Нижньодніпровському районі, місцеві жителі помітили птаха і викликали рятувальників ДСНС. Лебідь не зміг самостійно піднятись в небо, бо, як з’ясувалось, мав травму крила: під час огляду в нього виявили вогнепальне поранення. Птаха впіймали і передали волонтерам центру тварин «Друг». Вони і опікуватимуться долею врятованого. Автор новости: Евгений Коптев Источник: 11 канал

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