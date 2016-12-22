





У театрі ім. Шевченка влаштували свято для дітей учасників АТО і переселенців Святкова програма «Новорічний калейдоскоп» сьогодні відбулась в театрі ім. Шевченка для дітей АТОшників та переселенців. Запросили аж сімсот дітлахів з різних куточків Дніпропетровщини. Свято стало можливим за сприяння облдержадміністрації. Окрім новорічної вистави «Лускунчик», на малечу чекало багато несподіваних сюрпризів та солодких подарунків. Чи задоволені гості свята — знають наші кореспонденти. Источник: 11 канал

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