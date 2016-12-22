У театрі ім. Шевченка влаштували свято для дітей учасників АТО і переселенців
22 декабря 2016 17:56
Святкова програма «Новорічний калейдоскоп» сьогодні відбулась в театрі ім. Шевченка для дітей АТОшників та переселенців. Запросили аж сімсот дітлахів з різних куточків Дніпропетровщини. Свято стало можливим за сприяння облдержадміністрації. Окрім новорічної вистави «Лускунчик», на малечу чекало багато несподіваних сюрпризів та солодких подарунків. Чи задоволені гості свята — знають наші кореспонденти.