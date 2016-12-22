





Новорічна ялинка обійдеться цьогоріч від ста гривень і дорожче До Нового року залишилося менше двох тижнів, тож вже час потроху до нього готуватися: визначатися з планами на свята, закуповувати продукти і, звісно ж, прикрашати ялинку. Наші кореспонденти вирішили з’ясувати, скільки зараз коштують зелені красуні та де їх можна придбати законно. Источник: 11 канал

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