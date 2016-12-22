11 канал
22 декабря 2016 | 22:34

Перехід ПриватБанку у державну власність офіційно завершено Перехід «ПриватБанку» у державну власність офіційно завершено

22 декабря 2016 17:50

За три дні, завдяки підтримці старої команди та уряду, вдалось майже безперебійно здійснити масштабну кампанію з націоналізації найбільшого комерційного банку. Вже сьогодні ввечері, за словами нового керівництва та власників «ПриватБанку», всі операції повинні запрацювати
17:59Центром міста курсуватимуть два святкових трамваї
17:58У Дніпрі врятували білого лебедя
17:56У театрі ім. Шевченка влаштували свято для дітей учасників АТО і переселенців
17:54Новорічна ялинка обійдеться цьогоріч від ста гривень і дорожче
18:06Депутати міськради зустрілися на останньому у цьому році пленарному засіданні
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Сьогодні у Дніпрі сталася рекордна кількість аварій

Сьогодні у Дніпрі сталася рекордна кількість аварій

22 декабря 2016 17:52

Лише зранку у місті виникло вісім ДТП — розбито більше двадцяти автівок. На жаль, є постраждалі. Наймасштабніша аварія сталася поблизу Кайдацького мосту, а також на Слобожанському проспекті, там розтрощено майже десять автівок. Що спричинило таку велику кількість дорожньо-транспортних пригод — дивіться у наступному сюжеті.

Источник: 11 канал
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