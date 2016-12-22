Сьогодні у Дніпрі сталася рекордна кількість аварій

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22 декабря 2016 | 22:34
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Перехід «ПриватБанку» у державну власність офіційно завершено22 декабря 2016 17:50
За три дні, завдяки підтримці старої команди та уряду, вдалось майже безперебійно здійснити масштабну кампанію з націоналізації найбільшого комерційного банку. Вже сьогодні ввечері, за словами нового керівництва та власників «ПриватБанку», всі операції повинні запрацювати
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