





Сьогодні у Дніпрі сталася рекордна кількість аварій Лише зранку у місті виникло вісім ДТП — розбито більше двадцяти автівок. На жаль, є постраждалі. Наймасштабніша аварія сталася поблизу Кайдацького мосту, а також на Слобожанському проспекті, там розтрощено майже десять автівок. Що спричинило таку велику кількість дорожньо-транспортних пригод — дивіться у наступному сюжеті. Источник: 11 канал

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