





Перехід «ПриватБанку» у державну власність офіційно завершено За три дні, завдяки підтримці старої команди та уряду, вдалось майже безперебійно здійснити масштабну кампанію з націоналізації найбільшого комерційного банку. Вже сьогодні ввечері, за словами нового керівництва та власників «ПриватБанку», всі операції повинні запрацювати у звичайному режимі. Нового голову правління представляли і у Дніпрі. З подробицями — Анастасія Плющова. Источник: 11 канал

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