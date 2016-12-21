



Депутати міськради зустрілися на останньому у цьому році пленарному засіданні Прийняли кілька важливих соціальних програм, зокрема освітню «Дебати», проголосували за міські стипендії для талановитих спортсменів та безкоштовний проїзд для дітей-інвалідів. Про рішення обранців знає більше Юлія Крива. Источник: 11 канал

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