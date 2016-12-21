Депутати міськради зустрілися на останньому у цьому році пленарному засіданні

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22 декабря 2016 | 22:31
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Сьогодні у Дніпрі сталася рекордна кількість аварій22 декабря 2016 17:52
Лише зранку у місті виникло вісім ДТП — розбито більше двадцяти автівок. На жаль, є постраждалі. Наймасштабніша аварія сталася поблизу Кайдацького мосту
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