



Остаточне рішення про зниження у Дніпрі тарифу на опалення має прийняти НКРЕ Пристрасті навколо захмарних тарифів на тепло не вщухають. Нещодавно у міськраді анонсували, що дніпряни сплачуватимуть за нього вдвічі менше. Чи чекати мешканцям міста перерахунку за цю послугу — намагалась з’ясувати наша Анастасія Блохіна під час прямої гарячої лінії з керівниками комунальних підприємств. Источник: 11 канал

Экспорт в формате RSS ленты

Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Мы на Мы на



