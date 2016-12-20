



Дніпро готується запровадити електронні квитки Ними пасажири зможуть користуватись у різних видах транспорту. Але на сьогодні для його введення існують деякі законодавчі обмеження. Як тільки це питання розгляне відповідний комітет і у другому читанні проголосує Верховна Рада, процес розпочнеться. Львів вже закуповує обладнання, а Дніпро поки що робить реєстр. Така система дозволить контролювати пасажиропотік, оптимізувати маршрути, зменшити неконтрольовані гроші і бачити дійсну ситуацію з пільговиками. Крім цього, це просто зручно для містян. Автор новости: Елена Петроченкова Источник: 11 канал

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