Дніпро готується запровадити електронні квитки

Ними пасажири зможуть користуватись у різних видах транспорту. Але на сьогодні для його введення існують деякі законодавчі обмеження. Як тільки це питання розгляне відповідний комітет і у другому читанні проголосує Верховна Рада, процес розпочнеться. Львів вже закуповує обладнання, а Дніпро поки що робить реєстр. Така система дозволить контролювати пасажиропотік, оптимізувати маршрути, зменшити неконтрольовані гроші і бачити дійсну ситуацію з пільговиками. Крім цього, це просто зручно для містян.