На гарячому затримали чоловіків, що пилили дерева у лісоcмузі Нікопольського району
20 декабря 2016 18:32
За дві години роботи ті обернули на дрова майже десять кубометрів живих акацій та дубів. І це зовсім не поодинокий випадок. Єгері б’ють на сполох: якщо так піде далі, то за два роки насаджень не залишиться взагалі. Це знищить і фермерський врожай. Адже основна функція висадженої лісосмуги — затримка вологи та захист полів від вітру. Втім, це мало турбує браконьєрів, вони багатолітні дерева продають по чотириста гривень за куб.