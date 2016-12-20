



На гарячому затримали чоловіків, що пилили дерева у лісоcмузі Нікопольського району За дві години роботи ті обернули на дрова майже десять кубометрів живих акацій та дубів. І це зовсім не поодинокий випадок. Єгері б’ють на сполох: якщо так піде далі, то за два роки насаджень не залишиться взагалі. Це знищить і фермерський врожай. Адже основна функція висадженої лісосмуги — затримка вологи та захист полів від вітру. Втім, це мало турбує браконьєрів, вони багатолітні дерева продають по чотириста гривень за куб. Источник: 11 канал

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