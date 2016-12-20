



У Дніпрі знайшли спосіб, як зміцнювати фундаменти будинків Наразі унікальну технологію використовують у багатоповерхівці на вул. Воскресенській, 44, яка була побудована у тридцятих роках минулого сторіччя. Будівлю звели майже без фундаменту, через це вона почала просідати. У квартирах навіть перекосилися вікна та двері. Аби врятувати будинкок від зсуву, міськрада уклала угоду з організацією, яка використовує новий метод. Його суть у тому, що закачують спеціальний розчин під фундамент по всьому периметру, таким чином під ним з’являється ще один. Завдяки цьому основа піднімається на висоту до п’ятдесяти-шістдесяти сантиметрів. Спеціалісти працюють вже тиждень. На сьогоднішній день фундамент будівлі вже вирівняний на понад двадцять сантиметрів. Источник: 11 канал

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