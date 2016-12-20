11 канал
22 декабря 2016 | 22:30

Сьогодні у Дніпрі сталася рекордна кількість аварій Сьогодні у Дніпрі сталася рекордна кількість аварій

22 декабря 2016 17:52

Лише зранку у місті виникло вісім ДТП — розбито більше двадцяти автівок. На жаль, є постраждалі. Наймасштабніша аварія сталася поблизу Кайдацького мосту
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У Дніпрі патріотично налаштовані містяни не дали провести проросійський форум

20 декабря 2016 18:26

Як відомо, організаторка заходу Ольга Коваленко є членом ради «Союзу православних жінок», який підтримує Патріарх Російської православної церкви Кирило. Людей вона зібрала нібито для того, аби поговорити про волонтерський рух, про те, як реабілітувати воїнів АТО та досягнути миру в Україні. Активісти ж впевнені: таким чином шириться російська пропаганда. Тому форуму не дали відбутися. Як усе було — далі.

Автор новости: София Богуцкая Источник: 11 канал
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