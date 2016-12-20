



У Дніпрі патріотично налаштовані містяни не дали провести проросійський форум Як відомо, організаторка заходу Ольга Коваленко є членом ради «Союзу православних жінок», який підтримує Патріарх Російської православної церкви Кирило. Людей вона зібрала нібито для того, аби поговорити про волонтерський рух, про те, як реабілітувати воїнів АТО та досягнути миру в Україні. Активісти ж впевнені: таким чином шириться російська пропаганда. Тому форуму не дали відбутися. Як усе було — далі. Автор новости: София Богуцкая Источник: 11 канал

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