



Дніпровські активісти і поліція продовжують боротьбу з наливайками Хочеш торгувати алкоголем — дотримуйся вимог! Активісти Дніпра вдалися до рішучих дій у боротьбі з незаконними наливайками. У цьому напрямку громадські організації та патрульна поліція співпрацюють лише десять днів, але результати справляють враження! Докладніше далі. Источник: 11 канал

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