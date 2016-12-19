



Греко-католицька громада у Дніпрі освятила новий храм Св. Миколая Чудотворця Це вже друга церква у нашому місті. Її майстри з Гуцульщини зводили півроку — зі зрубу смереки. Деревину везли з Франківщини. Храм вийшов невеличким, але нині там було не проштовхнутися. Освятити споруду приїхав патріарх Української греко-католицької церкви Святослав. Софія Богуцька докладніше. Автор новости: София Богуцкая Источник: 11 канал

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