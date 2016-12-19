



Кабінет Міністрів прийняв рішення націоналізувати «ПриватБанк» Відтепер 100% акцій буде належати державі, а саме Міністерству фінансів. Це дозволить захистити заощадження українців та збереже економічну стабільність у державі, впевнені перші особи країни. Якої думки про цю новину мешканці Дніпра і що буде далі з найбільшим колись комерційним банком — дізнаємось прямо зараз. Источник: 11 канал

Экспорт в формате RSS ленты

Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Мы на Мы на



