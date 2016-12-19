



Вперше у Дніпрі закупили новеньку техніку для прибирання снігу Презентація машин сьогодні відбулася біля міської ради. Поки що придбали три зразки німецької компанії «Керхер», а також шість білоруських тракторів для розчищення внутрішньоквартальних та широких доріг. Машини багатофункціональні. Вони мають апарат високого тиску для омивання території у літній час, ряд спеціальних щіток для прибирання снігу і навіть вакуумні насоси для збирання сміття. Втім, техніку будуть випробовувати. Якщо вона виявиться ефективною, наступного року планують придбати ще 12 одиниць. Це дозволить повністю вирішити проблему проїзду тротуарів, переконаний заступник міського голови. Вартість однієї німецької машини — близько шістдесяти тисяч євро. Источник: 11 канал

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