



Корпоративний Дід Мороз Вже 3-й рік поспіль на Інтерпайпі проходить волонтерський проект Корпоративний Дід Мороз! Перед новорічними святами працівники заводів перетворюються на провідників свята аби діти хоча б ще 1 рік вірили у казку. Дід Мороз та Снігуронька — справжні, добрі та веселі, а листи із замовленнями на подарунки доходять до адресата. Источник: 11 канал

Экспорт в формате RSS ленты

Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Мы на Мы на



