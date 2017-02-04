Сегодня 4 февраля 2017, девятый лунный день (всх 11:24 - зах 1:21). Этот день лучше всего посвятить только тем делам, которые уже давно начаты и требуют только продолжения. Он хорош и удачлив для новостройки и перестройки, для удобрения земли, посадки и посева, для покупки крупного рогатого скота. Труд в этот день умножит опыт и благоразумие. День хорош также для веселья, для любовного общения. Сны - сбудутся.