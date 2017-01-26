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26 января 2017 | 13:28

Слідство у справі про вбивство дніпровських патрульних завершено Слідство у справі про вбивство дніпровських патрульних завершено

25 января 2017 18:01

Зібрано докази, які повністю підтверджують провину Олександра Пугачова. Про це заявив заступник прокурора Дніпропетровщини Юрій Черкашин. У справі допитали понад 150 свідків
17:42Видатна акторка Людмила Вершиніна у свій День народження — на сцені рідного театру
17:40У театрі драми та комедії влаштували вечір пам’яті Олександра Чернікова
17:39Пройшов спецтренінг для керівників та працівників Центрів надання адмінпослуг
17:38У центрі міста звичайна школа може залишитися без третини території
17:56Дворічна художниця з Дніпра встановила рекорд України
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У Дніпрі почне діяти бюджет участі У Дніпрі почне діяти бюджет участі

25 января 2017 18:00

Містяни самі вирішуватимуть, на що витратити частину коштів міського бюджету. І вже з першого січня мешканці зможуть подавати проекти. На втілення їх у життя з бюджету виділили десять мільйонів гривень.

Містянам радять особисто звертатися до теплопостачальника у разі переплати Містянам радять особисто звертатися до теплопостачальника у разі переплати

25 января 2017 17:40

Зробили переплату, а її не видно. У Дніпрі й досі не можуть розібратися із рахунками абонентів.

Усе частіше містяни скаржаться на незаконні АЗС Усе частіше містяни скаржаться на незаконні АЗС 

25 января 2017 17:43

«А раптом вибухне?" — мабуть, з таким питання дніпряни чи не щодня проходять повз напівцивілізовані заправні станції. Останнім часом заправки з’являються чи не на кожному перехресті.

Дитячий протитуберкульозний диспансер відвідали кінологи Дитячий протитуберкульозний диспансер відвідали кінологи

25 января 2017 17:46

Лікування собаками! У Придніпровському дитячому протитуберкульозному диспансері сьогодні свято. Із самого ранку малеча була схвильована, і від нетерпіння мало хто міг всидіти на місці.

Двадцятий День народження відсвяткував найстарший кіт Дніпропетровщини Двадцятий День народження відсвяткував найстарший кіт Дніпропетровщини

25 января 2017 17:48

Весь цей час сибіряк Сєрж ділив радощі та смуток нікопольської родини, пережив вибори 4-х Президентів країни, тоді як зазвичай коти живуть щонайбільше 15 років. Хазяї диву даються!
Эфир 24 января 2017 г.

Васильевский остров

Эфир 24 января 2017 г.

24 января 2017 21:00

Участники программы Виталий Погосян - адвокат и Вадим Шебанов - активист, участник событий 26 января 2014 года  

Эфир 22 января 2017 г.

НАСПРАВДІ

Эфир 22 января 2017 г.

22 января 2017 19:30

 

Эфир 17 января 2017г

Васильевский остров

Эфир 17 января 2017г

17 января 2017 21:00

Участник программы Владимир Богонис - начальник управления патрульной полиции Днепра  

Параллельный мир«Параллельный мир»

Программа

Сверхъестественные, паранормальные явления… Необъяснимые и загадочные события… С начала времен они привлекали человечество, и по сей день вызывая споры и дискуссии.

Четверг, 15:00 Четверг, 22:30 Пятница, 15:00 Пятница, 22:30 Суббота, 20:40 Воскресенье, 04:10 Воскресенье, 05:00 Понедельник, 04:10

Анекдоты по-украински«Анекдоты по-украински»

Программа

У програмі «Анекдоти по-українськи» не буде старих як світ приколів. Лише найновіші, найяскравіші українські анекдоти!

Четверг, 17:10 Пятница, 10:40 Пятница, 17:10 Суббота, 12:40

Звездная жизнь«Звездная жизнь»

Программа

Звездная жизнь" – документальный цикл, который показывает жизнь звезд без купюр, но с необычной для широкой публики стороны. Зрители проводят параллели между проблемами звезд и своими собственными, вместе с ними переживают и получают бесценный жизненный опыт, учась на ошибках знаменитостей.

Четверг, 18:10 Пятница, 01:30 Пятница, 09:50 Пятница, 18:10 Суббота, 01:30
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Сегодня 26 января 2017, двадцать восьмой лунный день (всх 7:11 - зах 15:29). Этот день основательно несчастлив - во всем и для всего. Ничего не следует начинать, предпринимать, все пойдет вкривь и вкось. Сны весьма правдивы.
Чи вважаєте ви проблему підтоплення у Дніпропетровську?
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Несуттєвою
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