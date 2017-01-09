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11 канал
9 января 2017 | 22:12

Війна бігбордам Війна бігбордам

28 декабря 2016 11:35

 Сьогодні у Дніпрі масово прибирали рекламні конструкції. Демонтують їх ніби-то за рішенням Індустріального суду.

14:15Пенсіонер забув 80 тисяч гривень
14:06Звіт головного полісмена Днiпропетровщини
14:00Нова техніка у Дніпрі
13:44Повернення з полону
13:28Прощання з кіборгом
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Поховання патріота Поховання патріота

28 декабря 2016 11:29

Сьогодні у Кам’янському поховали Олександра Мороза. Воїна, який захищав Україну у війні на Донбасі. Його позивний був «Лютий»,

Будинок органної та камерної музики Будинок органної та камерної музики

28 декабря 2016 11:38

У Дніпропетровській облраді хочуть оскаржити мирову угоду, за якою Будинок органної та камерної музики перейшов до рук громади Української православної церкви Московського патріархату.

День донора День донора

27 декабря 2016 13:58

Сьогодні у лікарні імені Мечникова справжній бум серед відвідувачів. Майже сімсот патріотично налаштованих дніпрян

Безпека та порядок у святкові дні Безпека та порядок у святкові дні 

28 декабря 2016 11:46

У Дніпрі запрацювали всі заплановані ялинки. Їх більше тридцяти.

Корпоративний Дід Мороз Корпоративний Дід Мороз

28 декабря 2016 11:55

Вже 3-й рік поспіль на Інтерпайпі проходить волонтерський проект Корпоративний Дід Мороз!

Эфир 27 декабря 2016г

Васильевский остров

Эфир 27 декабря 2016г

27 декабря 2016 21:00

Участник программы Борис Филатов - городской голова Днепра  

Эфир 27 ноября 2016г

НАСПРАВДІ

Эфир 27 ноября 2016г

27 ноября 2016 19:30

Валерій БАСКІН- художній керівник

Лучшие

Валерій БАСКІН- художній керівник "ЮНІСТЬ ДНІПРА"

25 ноября 2016 20:30

 

Звездная жизнь«Звездная жизнь»

Программа

Звездная жизнь" – документальный цикл, который показывает жизнь звезд без купюр, но с необычной для широкой публики стороны. Зрители проводят параллели между проблемами звезд и своими собственными, вместе с ними переживают и получают бесценный жизненный опыт, учась на ошибках знаменитостей.

Понедельник, 22:30 Среда, 22:40

В поисках истины«В поисках истины»

Программа

Программа "В поисках истины" доказывает - история полна тайн и загадок, ключ к которым вполне можно найти. Зрителю представляется шанс узнать истину, почувствовать себя первооткрывателем

Понедельник, 23:30 Вторник, 08:30 Пятница, 22:00 Суббота, 19:10 Воскресенье, 12:30

Анекдоты по-украински«Анекдоты по-украински»

Программа

У програмі «Анекдоти по-українськи» не буде старих як світ приколів. Лише найновіші, найяскравіші українські анекдоти!

Вторник, 01:00 Вторник, 02:15 Вторник, 06:00 Вторник, 07:00 Среда, 21:00 Пятница, 19:30
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Сегодня 9 января 2017, двенадцатый лунный день (всх 13:58 - зах 4:55). Этот день основательно несчастливый и неудачный. Ничего не следует предпринимать или начинать, так как все это пойдет прахом и в результате принесет лишь потери. Сны почти все исполняются.
Чи вважаєте ви проблему підтоплення у Дніпропетровську?
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