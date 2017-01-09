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Программа
Звездная жизнь" – документальный цикл, который показывает жизнь звезд без купюр, но с необычной для широкой публики стороны. Зрители проводят параллели между проблемами звезд и своими собственными, вместе с ними переживают и получают бесценный жизненный опыт, учась на ошибках знаменитостей. Понедельник, 22:30
Среда, 22:40
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Программа
Программа "В поисках истины" доказывает - история полна тайн и загадок, ключ к которым вполне можно найти. Зрителю представляется шанс узнать истину, почувствовать себя первооткрывателемПонедельник, 23:30
Вторник, 08:30
Пятница, 22:00
Суббота, 19:10
Воскресенье, 12:30
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Программа
У програмі «Анекдоти по-українськи» не буде старих як світ приколів. Лише найновіші, найяскравіші українські анекдоти!Вторник, 01:00
Вторник, 02:15
Вторник, 06:00
Вторник, 07:00
Среда, 21:00
Пятница, 19:30