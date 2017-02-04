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Программа
Программа "В поисках истины" доказывает - история полна тайн и загадок, ключ к которым вполне можно найти. Зрителю представляется шанс узнать истину, почувствовать себя первооткрывателемСуббота, 04:45
Суббота, 05:00
Суббота, 17:20
Воскресенье, 11:30
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Программа
Новости 11 канала – ежедневная информационная программа о жизни Днепропетровска, региона, Украины и мира. Оперативно, лаконично, объективно. Хроника событий в Днепропетровске, в регионе и в Украине. Темы сюжетов - политика и власть, экономика и наука, общество и культура . Суббота, 06:00
Суббота, 07:00
Суббота, 08:30
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Программа
Ведучий Єгор Крутоголов познайомить вас з найкращим відео з YouTube. Мільйонні перегляди і тисячи коментарів. Суббота, 06:30
Воскресенье, 08:10