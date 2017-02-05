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03 февраля 2017 17:53
Обстрілюють з «Градів» та іншого важкого озброєння. Протягом двох діб до військового шпиталю у Дніпрі з передової евакуювали 30 чоловік. Лише нині — 15. Це і поранені, і травмовані, і хворі. Зіткнення йдуть по всій лінії розмежування
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03 февраля 2017 17:56
За дев’ять гривень у розтрощеній маршрутці! Активісти Підгородного продовжують вимагати якісного надання послуг
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03 февраля 2017 17:58
Таке приміщення єдине у Дніпрі. Його облаштовують всім світом. Батьки, вчителі, і от зараз приєдналась міська влада, виділивши гроші на обладнання. Втім, як кажуть самі викладачі, це лише половина шляху.
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03 февраля 2017 17:59
У Дніпрі влаштували таку навчальну програму для педагогів з усієї України. У «Музеї пам’яті єврейського народу та Голокост» їм провели екскурсію, а опісля — зібрали на виставу за мотивами щоденників Януша Корчака.
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30 января 2017 17:41
Перші кіборги! Саме так зараз називають юних курсантів і гімназистів, які майже сто років тому героїчно обороняли підходи до Києва від більшовиків. Близько чотирьохсот молодиків утримали на декілька днів п’ятитисячну армію Муравйова.