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11 канал
22 января 2017 | 04:26

На вул. Мономаха рятувальники гасили вогонь та водночас спричинили комунальну аварію На вул. Мономаха рятувальники гасили вогонь та водночас спричинили комунальну аварію

20 января 2017 17:55

У Дніпрі рятувальники прибули на пожежу, яка спалахнула на вулиці Мономаха (колишня Московська). Вогонь знищив майно у квартирі на площі 12,5 квадратних метрів. Ніхто з людей не постраждав.

17:44В арт-центрі «Я-Галерея» відкрилась виставка художника-неопримітивіста
17:42Медики лікарні ім. Мечникова влаштували традиційне хрещенське пірнання
17:32На території Новобогородицької фортеці весело святкували Водохреще
17:29У Нікополі новорічними ялинками опалюють пункт обігріву
17:26У Дніпрі впровадять електронний квиток
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У Дніпрі утилізують новорічні хвойні У Дніпрі утилізують новорічні хвойні

20 января 2017 17:54

У кожному районі, за словами комунальників, працює дробарка, яка перемелює дерева. Машини це роблять вже не один день. У міськраді кажуть: до 10 лютого у місті не залишиться жодної хвої на смітнику.

Дніпровському військовому шпиталю 95 років Дніпровському військовому шпиталю 95 років

20 января 2017 17:58

Скромно і в робочій атмосфері! Дніпровський військовий шпиталь, яким хотіли заволодіти російські банкіри, відзначає 95 років з дня заснування.

Мешканки Дніпра шикуються у чергу на курси самооборони Мешканки Дніпра шикуються у чергу на курси самооборони

20 января 2017 17:58

Вони виникли з ініціативи громадських активістів та поліції. Ідею підтримало керівництво університету внутрішніх справ та представники обладміністрації. Відвідувати курси самозахисту вже виявили бажання три сотні жінок.

Два роки тому на війні загинув дніпровський журналіст Олександр Черніков Два роки тому на війні загинув дніпровський журналіст Олександр Черніков

20 января 2017 17:59

Журналіст за професією, байкер за покликом душі, весела та щира людина. Це наш колега — Олександр Черніков. Він загинув два роки тому під Донецьком.

У школах пройшли заходи до Дня соборності України У школах пройшли заходи до Дня соборності України

20 января 2017 18:04

Напередодні Дня соборності України, який відзначають 22 січня, у навчальних закладах міста пройшли святкові заходи. Як зізнаються вчителі, найскладніше розповідати про боротьбу за єдність держави першокласникам.
Эфир 17 января 2017г

Васильевский остров

Эфир 17 января 2017г

17 января 2017 21:00

Участник программы Владимир Богонис - начальник управления патрульной полиции Днепра  

Эфир 27 декабря 2016г

Васильевский остров

Эфир 27 декабря 2016г

27 декабря 2016 21:00

Участник программы Борис Филатов - городской голова Днепра  

Эфир 27 ноября 2016г

НАСПРАВДІ

Эфир 27 ноября 2016г

27 ноября 2016 19:30

Параллельный мир«Параллельный мир»

Программа

Сверхъестественные, паранормальные явления… Необъяснимые и загадочные события… С начала времен они привлекали человечество, и по сей день вызывая споры и дискуссии.

Воскресенье, 05:00 Понедельник, 04:10

Звезда YouTub'а«Звезда YouTub'а»

Программа

Ведучий Єгор Крутоголов познайомить вас з найкращим відео з YouTube. Мільйонні перегляди і тисячи коментарів.

Воскресенье, 08:10

Жизненное пространство«Жизненное пространство»

Программа

Программа "Жизненное пространство" - единственная в Днепропетровском регионе специализированная программа об архитектуре, строительстве и дизайне интерьера.
В увлекательной форме мы знакомим телезрителей с новинками

Воскресенье, 09:30
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Сегодня 22 января 2017, двадцать четвертый лунный день (всх 3:25 - зах 12:41). Этот день можно назвать безразличным, нейтральным. И все же лучше, без вреда и без ущерба, - продолжать уже начатое.
Чи вважаєте ви проблему підтоплення у Дніпропетровську?
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