Обстрілюють з «Градів» та іншого важкого озброєння. Протягом двох діб до військового шпиталю у Дніпрі з передової евакуювали 30 чоловік. Лише нині — 15. Це і поранені, і травмовані, і хворі. Зіткнення йдуть по всій лінії розмежування

Кімната для дітей-аутистів з’явилась у навчально-виховному об’єднанні № 28 Таке приміщення єдине у Дніпрі. Його облаштовують всім світом. Батьки, вчителі, і от зараз приєдналась міська влада, виділивши гроші на обладнання. Втім, як кажуть самі викладачі, це лише половина шляху.

У Дніпрі провели семінар для вчителів історії з виставою про Голокост У Дніпрі влаштували таку навчальну програму для педагогів з усієї України. У «Музеї пам’яті єврейського народу та Голокост» їм провели екскурсію, а опісля — зібрали на виставу за мотивами щоденників Януша Корчака.