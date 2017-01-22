У кожному районі, за словами комунальників, працює дробарка, яка перемелює дерева. Машини це роблять вже не один день. У міськраді кажуть: до 10 лютого у місті не залишиться жодної хвої на смітнику.

Мешканки Дніпра шикуються у чергу на курси самооборони Вони виникли з ініціативи громадських активістів та поліції. Ідею підтримало керівництво університету внутрішніх справ та представники обладміністрації. Відвідувати курси самозахисту вже виявили бажання три сотні жінок.

Два роки тому на війні загинув дніпровський журналіст Олександр Черніков Журналіст за професією, байкер за покликом душі, весела та щира людина. Це наш колега — Олександр Черніков. Він загинув два роки тому під Донецьком.