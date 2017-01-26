«Параллельный мир» Программа Сверхъестественные, паранормальные явления… Необъяснимые и загадочные события… С начала времен они привлекали человечество, и по сей день вызывая споры и дискуссии.

«Анекдоты по-украински» Программа У програмі «Анекдоти по-українськи» не буде старих як світ приколів. Лише найновіші, найяскравіші українські анекдоти!