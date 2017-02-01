«Наш сад. 4 сезона» Программа Если Вы еще не были в "Саду", то идите, а точнее - смотрите "Наш Сад/ 4 сезона"!

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«Новости 11 канала» Программа Новости 11 канала – ежедневная информационная программа о жизни Днепропетровска, региона, Украины и мира. Оперативно, лаконично, объективно. Хроника событий в Днепропетровске, в регионе и в Украине. Темы сюжетов - политика и власть, экономика и наука, общество и культура .