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11 канал
5 февраля 2017 | 23:58

В обласній офтальмологічній лікарні рятують зір британському журналісту, пораненому в Авдіївці В обласній офтальмологічній лікарні рятують зір британському журналісту, пораненому в Авдіївці

03 февраля 2017 17:55

Він потрапив під мінометний обстріл. З осколковими ураженнями очей чоловіка привезли у Дніпро. Протягом дня тривала складна та виснажлива операція.
17:47Учні кількох класів школи № 126 мерзнуть на уроках
17:47Офіцери агітують старшокласників йти до лав Нацгвардії
17:45Цієї зими до медзакладів області з обмороженнями звернулися майже 300 людей
17:43Дніпропетровщина відправила мешканцям Авдіївки черговий гуманітарний вантаж
18:11Фахівці лікарні ім. Мечникова ділилися з рятувальниками досвідом
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До військового шпиталю привезли нових поранених з Донбасу До військового шпиталю привезли нових поранених з Донбасу

03 февраля 2017 17:53

Обстрілюють з «Градів» та іншого важкого озброєння. Протягом двох діб до військового шпиталю у Дніпрі з передової евакуювали 30 чоловік. Лише нині — 15. Це і поранені, і травмовані, і хворі. Зіткнення йдуть по всій лінії розмежування

Активісти Підгородного продовжують добиватися якісних послуг від перевізників Активісти Підгородного продовжують добиватися якісних послуг від перевізників

03 февраля 2017 17:56

За дев’ять гривень у розтрощеній маршрутці! Активісти Підгородного продовжують вимагати якісного надання послуг

Кімната для дітей-аутистів з'явилась у навчально-виховному об'єднанні №28 Кімната для дітей-аутистів з’явилась у навчально-виховному об’єднанні № 28

03 февраля 2017 17:58

Таке приміщення єдине у Дніпрі. Його облаштовують всім світом. Батьки, вчителі, і от зараз приєдналась міська влада, виділивши гроші на обладнання. Втім, як кажуть самі викладачі, це лише половина шляху.

У Дніпрі провели семінар для вчителів історії з виставою про Голокост У Дніпрі провели семінар для вчителів історії з виставою про Голокост

03 февраля 2017 17:59

У Дніпрі влаштували таку навчальну програму для педагогів з усієї України. У «Музеї пам’яті єврейського народу та Голокост» їм провели екскурсію, а опісля — зібрали на виставу за мотивами щоденників Януша Корчака.

У Дніпрі згадували героїв Крут У Дніпрі згадували героїв Крут

30 января 2017 17:41

Перші кіборги! Саме так зараз називають юних курсантів і гімназистів, які майже сто років тому героїчно обороняли підходи до Києва від більшовиків. Близько чотирьохсот молодиків утримали на декілька днів п’ятитисячну армію Муравйова.
Эфир 01 февраля 2017 г

Васильевский остров

Эфир 01 февраля 2017 г

01 февраля 2017 19:30

Участник программы Валерий Сушкевич - Президент Национального Паралимпийского комитета Украины  

Эфир 24 января 2017 г.

Васильевский остров

Эфир 24 января 2017 г.

24 января 2017 21:00

Участники программы Виталий Погосян - адвокат и Вадим Шебанов - активист, участник событий 26 января 2014 года  

Эфир 22 января 2017 г.

НАСПРАВДІ

Эфир 22 января 2017 г.

22 января 2017 19:30

 

Правила жизни«Правила жизни»

Программа

«Правила жизни» –  Программа представляет захватывающие творческие фильмы, каждый из которых посвящен громкой и волнующей теме, пиковой по актуальности в современном обществе.

Понедельник, 01:00

Параллельный мир«Параллельный мир»

Программа

Сверхъестественные, паранормальные явления… Необъяснимые и загадочные события… С начала времен они привлекали человечество, и по сей день вызывая споры и дискуссии.

Понедельник, 04:10 		 
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Сегодня 5 февраля 2017, десятый лунный день (всх 11:57 - зах 2:39). Этот день очень хорош и удачен для начала любого дела, и важного, и незначительного. Печаль и горе окажутся кратковременными. Сны же, в большей своей части - недействительны.
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