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Программа
Сверхъестественные, паранормальные явления… Необъяснимые и загадочные события… С начала времен они привлекали человечество, и по сей день вызывая споры и дискуссии. Понедельник, 04:10
Понедельник, 05:00
Понедельник, 15:00
Вторник, 15:00
Среда, 15:00
Четверг, 15:00
Четверг, 22:30
Пятница, 15:00
Пятница, 22:30
Суббота, 20:40
Воскресенье, 04:10
Воскресенье, 05:00
Понедельник, 04:10
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Программа
Ведучий Єгор Крутоголов познайомить вас з найкращим відео з YouTube. Мільйонні перегляди і тисячи коментарів. Понедельник, 06:30
Вторник, 06:30
Четверг, 06:30
Пятница, 06:30
Суббота, 06:30
Воскресенье, 08:10
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Программа
Програма "Насправді" - проект, який зриватиме маски з тих, хто має, що приховувати. Понедельник, 07:00
Вторник, 07:30
Воскресенье, 19:00