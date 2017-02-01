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11 канал
1 февраля 2017 | 21:34

Справу так званих цинічних бандер нині почали розглядати у Ленінському райсуді Справу так званих «цинічних бандер» нині почали розглядати у Ленінському райсуді

01 февраля 2017 18:07

Вона стала широко відома завдяки скандальній фразі Президента України. Йдеться про суд над добровольцями, яких підозрюють у вбивстві працівника СБУ ще 21 березня 2015 року у Волновасі.
17:37Камерний оркестр ім. Г. Логвина «Времена года» презентував нову програму
17:36Громадські організації області об’єдналися у боротьбі проти сепаратизму
17:32На Дніпропетровщині утворили 34 територіальні громади
17:44Українські зірки на допомогу дітям-аутистам
17:39У Дніпрі презентували оригінальну виставку «Якби не війна»
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Влада і мешканці Дніпропетровщини приходять на допомогу жителям Авдіївки Влада і мешканці Дніпропетровщини приходять на допомогу жителям Авдіївки

01 февраля 2017 18:04

Дніпро разом з Авдіївкою. Сьогодні до вечора у постраждале місто прибудуть десятки тонн гуманітарної допомоги: вода, їжа, теплі речі, пересувні пункти обігріву та автономні електростанції.

Протягом січня кілька тисяч містян звернулися до травмпунктів Протягом січня кілька тисяч містян звернулися до травмпунктів

01 февраля 2017 17:45

Дніпро повністю накрило крижаним панцирем! Комунальні служби розчищають хіба що центральні вулиці, а от пройти чи проїхати внутрішньоквартальними дорогами — справжнє випробування.

У Дніпрі пройшов концерт гурту “Скрябін” до роковин загибелі Кузьми У Дніпрі пройшов концерт гурту «Скрябін» до роковин загибелі Кузьми

01 февраля 2017 18:09

Зігріли музикою та розвіяли сум. Гурт «Скрябін» дав вчора великий концерт просто неба на майданчику біля обласної адміністрації. Музиканти відгукнулися на запрошення команди губернатора Валентина Резніченка

Фахівці лікарні ім. Мечникова ділилися з рятувальниками досвідом Фахівці лікарні ім. Мечникова ділилися з рятувальниками досвідом

01 февраля 2017 18:11

Медики переконують: правильно оцінити стан потерпілого на місці та доставити його у потрібному положенні до медичного закладу означає не тільке зберегти його життя, а й відновити усі функції організму.

У Дніпрі згадували героїв Крут У Дніпрі згадували героїв Крут

30 января 2017 17:41

Перші кіборги! Саме так зараз називають юних курсантів і гімназистів, які майже сто років тому героїчно обороняли підходи до Києва від більшовиків. Близько чотирьохсот молодиків утримали на декілька днів п’ятитисячну армію Муравйова.
Эфир 24 января 2017 г.

Васильевский остров

Эфир 24 января 2017 г.

24 января 2017 21:00

Участники программы Виталий Погосян - адвокат и Вадим Шебанов - активист, участник событий 26 января 2014 года  

Эфир 22 января 2017 г.

НАСПРАВДІ

Эфир 22 января 2017 г.

22 января 2017 19:30

 

Эфир 17 января 2017г

Васильевский остров

Эфир 17 января 2017г

17 января 2017 21:00

Участник программы Владимир Богонис - начальник управления патрульной полиции Днепра  

Наш сад. 4 сезона«Наш сад. 4 сезона»

Программа

Если Вы еще не были в "Саду", то идите, а точнее - смотрите "Наш Сад/ 4 сезона"!
Уже 10 лет мы помогаем Вам наполнить жизнь яркими красками, благоуханием цветов

Среда, 22:40 Пятница, 14:30 Воскресенье, 17:00

Новости 11 канала«Новости 11 канала»

Программа

Новости 11 канала – ежедневная информационная программа о жизни Днепропетровска, региона, Украины и мира. Оперативно, лаконично, объективно. Хроника событий в Днепропетровске, в регионе и в Украине. Темы сюжетов - политика и власть, экономика и наука, общество и культура .

Среда, 23:30 Четверг, 01:00 Четверг, 02:15 Четверг, 06:00 Четверг, 07:00 Четверг, 08:30 Четверг, 19:00 Четверг, 21:30 Четверг, 23:30 Пятница, 01:00 Пятница, 02:15 Пятница, 06:00 Пятница, 07:00 Пятница, 08:30 Пятница, 19:00 Пятница, 21:30 Пятница, 23:30 Суббота, 01:00 Суббота, 02:15 Суббота, 06:00 Суббота, 07:00 Суббота, 08:30

Звездная жизнь«Звездная жизнь»

Программа

Звездная жизнь" – документальный цикл, который показывает жизнь звезд без купюр, но с необычной для широкой публики стороны. Зрители проводят параллели между проблемами звезд и своими собственными, вместе с ними переживают и получают бесценный жизненный опыт, учась на ошибках знаменитостей.

Четверг, 01:30 Четверг, 09:50 Четверг, 18:10 Пятница, 01:30 Пятница, 09:50 Пятница, 18:10 Суббота, 01:30 Суббота, 19:00 Воскресенье, 22:20
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Сегодня 1 февраля 2017, шестой лунный день (всх 10:10 - зах 22:42). Этот день радости и страстей. Очень хорош и удачен для науки и исследовательской работы, для всякого рода умственных и духовных занятий, поиска пропавших людей, вещей, животных. О снах лучше ничего не рассказывать.
Чи вважаєте ви проблему підтоплення у Дніпропетровську?
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