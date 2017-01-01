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11:00Звездная жизнь
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11 канал
1 января 2017 | 10:27

Війна бігбордам Війна бігбордам

28 декабря 2016 11:35

 Сьогодні у Дніпрі масово прибирали рекламні конструкції. Демонтують їх ніби-то за рішенням Індустріального суду.

14:15Пенсіонер забув 80 тисяч гривень
14:06Звіт головного полісмена Днiпропетровщини
14:00Нова техніка у Дніпрі
13:44Повернення з полону
13:28Прощання з кіборгом
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Поховання патріота Поховання патріота

28 декабря 2016 11:29

Сьогодні у Кам’янському поховали Олександра Мороза. Воїна, який захищав Україну у війні на Донбасі. Його позивний був «Лютий»,

Будинок органної та камерної музики Будинок органної та камерної музики

28 декабря 2016 11:38

У Дніпропетровській облраді хочуть оскаржити мирову угоду, за якою Будинок органної та камерної музики перейшов до рук громади Української православної церкви Московського патріархату.

День донора День донора

27 декабря 2016 13:58

Сьогодні у лікарні імені Мечникова справжній бум серед відвідувачів. Майже сімсот патріотично налаштованих дніпрян

Безпека та порядок у святкові дні Безпека та порядок у святкові дні 

28 декабря 2016 11:46

У Дніпрі запрацювали всі заплановані ялинки. Їх більше тридцяти.

Корпоративний Дід Мороз Корпоративний Дід Мороз

28 декабря 2016 11:55

Вже 3-й рік поспіль на Інтерпайпі проходить волонтерський проект Корпоративний Дід Мороз!

Эфир 27 декабря 2016г

Васильевский остров

Эфир 27 декабря 2016г

27 декабря 2016 21:00

Участник программы Борис Филатов - городской голова Днепра  

Эфир 27 ноября 2016г

НАСПРАВДІ

Эфир 27 ноября 2016г

27 ноября 2016 19:30

Валерій БАСКІН- художній керівник

Лучшие

Валерій БАСКІН- художній керівник "ЮНІСТЬ ДНІПРА"

25 ноября 2016 20:30

 

Звездная жизнь«Звездная жизнь»

Программа

Звездная жизнь" – документальный цикл, который показывает жизнь звезд без купюр, но с необычной для широкой публики стороны. Зрители проводят параллели между проблемами звезд и своими собственными, вместе с ними переживают и получают бесценный жизненный опыт, учась на ошибках знаменитостей.

Воскресенье, 11:00 Среда, 22:40 Четверг, 22:30

В поисках истины«В поисках истины»

Программа

Программа "В поисках истины" доказывает - история полна тайн и загадок, ключ к которым вполне можно найти. Зрителю представляется шанс узнать истину, почувствовать себя первооткрывателем

Воскресенье, 11:45 Воскресенье, 22:35

Звезда YouTub'а«Звезда YouTub'а»

Программа

Ведучий Єгор Крутоголов познайомить вас з найкращим відео з YouTube. Мільйонні перегляди і тисячи коментарів.

Воскресенье, 12:30 Понедельник, 07:30 Воскресенье, 06:30
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Сегодня 1 января 2017, День будет удачным для поездок и путешествий, командировок и переезда. Для людей, в этот день заболевших, болезнь может оказаться весьма опасной. Снам, в большинстве случаев, можно доверять. Ребенку, родившемуся сегодня, не суждена внешняя красота, поэтому только своим умом и знаниями, доброжелательностью и прилежным трудом привлечет он к себе внимание.
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