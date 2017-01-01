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Программа
Звездная жизнь" – документальный цикл, который показывает жизнь звезд без купюр, но с необычной для широкой публики стороны. Зрители проводят параллели между проблемами звезд и своими собственными, вместе с ними переживают и получают бесценный жизненный опыт, учась на ошибках знаменитостей. Воскресенье, 11:00
Среда, 22:40
Четверг, 22:30
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Программа
Программа "В поисках истины" доказывает - история полна тайн и загадок, ключ к которым вполне можно найти. Зрителю представляется шанс узнать истину, почувствовать себя первооткрывателемВоскресенье, 11:45
Воскресенье, 22:35
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Программа
Ведучий Єгор Крутоголов познайомить вас з найкращим відео з YouTube. Мільйонні перегляди і тисячи коментарів. Воскресенье, 12:30
Понедельник, 07:30
Воскресенье, 06:30