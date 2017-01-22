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Программа
Сверхъестественные, паранормальные явления… Необъяснимые и загадочные события… С начала времен они привлекали человечество, и по сей день вызывая споры и дискуссии. Воскресенье, 05:00
Понедельник, 04:10
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Программа
Ведучий Єгор Крутоголов познайомить вас з найкращим відео з YouTube. Мільйонні перегляди і тисячи коментарів. Воскресенье, 08:10
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Программа
Программа "Жизненное пространство" - единственная в Днепропетровском регионе специализированная программа об архитектуре, строительстве и дизайне интерьера. Воскресенье, 09:30
В увлекательной форме мы знакомим телезрителей с новинками