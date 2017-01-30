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11 канал
30 января 2017 | 01:48

На Дніпропетровщині побувала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун На Дніпропетровщині побувала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун

27 января 2017 18:15

Вона відвідала амбулаторію у селищі Ювілейне Дніпровського району. Лікарям розповідала про реформу медицини. Про те, що згодом розмір їхньої зарплати залежатиме від кількості пацієнтів.
18:14Три роки тому в Дніпрі розпочалася Революція гідності
18:03Зникла учениця 21-ї школи знайшлася там, де її і починали шукати
17:51За тиждень до лікарень міста звернулось понад 200 травмованих
17:40Учасники АТО мітингували під обласною прокуратурою
17:37Під час пожежі в АНД районі загинула дворічна дівчинка
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У Дніпрі стартував всеукраїнський медичний проект Допомога йде! У Дніпрі стартував всеукраїнський медичний проект «Допомога йде!"

27 января 2017 18:14

Завдяки цій програмі мешканців прифронтових територій, які не можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу, обслуговуватимуть у лікарнях України. Першою на цю ініціативу відгукнулася саме Дніпропетровщина.

У Менорі відкрилась виставка до Дня пам'яті жертв Голокосту У «Менорі» відкрилась виставка до Дня пам’яті жертв Голокосту

27 января 2017 18:17

Пам’ятаємо Голокост. У центрі єврейської культури «Менора» відкрита виставка «Проти забуття».

Українські художники взяли участь у створенні фільму про Вінсента ван Гога Українські художники взяли участь у створенні фільму про Вінсента ван Гога

27 января 2017 18:18

Тринадцять українських художників взяли участь у міжнародному проекті зі створення фільму про життя та творчість Вінсента Ван Гога. Це перша у світі анімаційна повнометражна робота.

В Україні набирає популярність всесвітній флешмоб 22 pushup challenge В Україні набирає популярність всесвітній флешмоб «22 pushup challenge»

27 января 2017 18:19

Сьогодні до нього приєднались і спортсмени з Дніпра! Завдання просте: треба віджатись двадцять два рази. Але суть цієї акції не така вже і поверхова.

У Дніпрі вперше побралася пара у рамках проекту “Шлюб за добу” У Дніпрі вперше побралася пара у рамках проекту «Шлюб за добу»

27 января 2017 18:20

Він діє у шести областях України. Започаткований Міністерством юстиції для тих пар, які не бажають чекати. Адже зазвичай церемонія одруження проходить лише через місяць
Эфир 24 января 2017 г.

Васильевский остров

Эфир 24 января 2017 г.

24 января 2017 21:00

Участники программы Виталий Погосян - адвокат и Вадим Шебанов - активист, участник событий 26 января 2014 года  

Эфир 22 января 2017 г.

НАСПРАВДІ

Эфир 22 января 2017 г.

22 января 2017 19:30

 

Эфир 17 января 2017г

Васильевский остров

Эфир 17 января 2017г

17 января 2017 21:00

Участник программы Владимир Богонис - начальник управления патрульной полиции Днепра  

Параллельный мир«Параллельный мир»

Программа

Сверхъестественные, паранормальные явления… Необъяснимые и загадочные события… С начала времен они привлекали человечество, и по сей день вызывая споры и дискуссии.

Понедельник, 04:10 Понедельник, 05:00 Понедельник, 15:00 Вторник, 15:00 Среда, 15:00 Четверг, 15:00 Четверг, 22:30 Пятница, 15:00 Пятница, 22:30 Суббота, 20:40 Воскресенье, 04:10 Воскресенье, 05:00 Понедельник, 04:10

Звезда YouTub'а«Звезда YouTub'а»

Программа

Ведучий Єгор Крутоголов познайомить вас з найкращим відео з YouTube. Мільйонні перегляди і тисячи коментарів.

Понедельник, 06:30 Вторник, 06:30 Четверг, 06:30 Пятница, 06:30 Суббота, 06:30 Воскресенье, 08:10

НАСПРАВДІ«НАСПРАВДІ»

Программа

Програма "Насправді" - проект, який зриватиме маски з тих, хто має, що приховувати.

Понедельник, 07:00 Вторник, 07:30 Воскресенье, 19:00
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Сегодня 30 января 2017, четвертый лунный день (всх 9:24 - зах 20:07). Этот день счастливый для всяких новых начинаний, для поиска пропавших вещей или людей. День, благоприятный для всякого рода и вида водяных сооружений. Этот день может стать несчастливым и по вине самого человека, особенно если он окажется в сфере каких-либо фатальных влияний, обстоятельств или ополчится на своего ближнего. Сны могут исполниться.
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