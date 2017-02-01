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Программа
Если Вы еще не были в "Саду", то идите, а точнее - смотрите "Наш Сад/ 4 сезона"! Среда, 22:40
Пятница, 14:30
Воскресенье, 17:00
Уже 10 лет мы помогаем Вам наполнить жизнь яркими красками, благоуханием цветов
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Программа
Новости 11 канала – ежедневная информационная программа о жизни Днепропетровска, региона, Украины и мира. Оперативно, лаконично, объективно. Хроника событий в Днепропетровске, в регионе и в Украине. Темы сюжетов - политика и власть, экономика и наука, общество и культура . Среда, 23:30
Четверг, 01:00
Четверг, 02:15
Четверг, 06:00
Четверг, 07:00
Четверг, 08:30
Четверг, 19:00
Четверг, 21:30
Четверг, 23:30
Пятница, 01:00
Пятница, 02:15
Пятница, 06:00
Пятница, 07:00
Пятница, 08:30
Пятница, 19:00
Пятница, 21:30
Пятница, 23:30
Суббота, 01:00
Суббота, 02:15
Суббота, 06:00
Суббота, 07:00
Суббота, 08:30
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Программа
Звездная жизнь" – документальный цикл, который показывает жизнь звезд без купюр, но с необычной для широкой публики стороны. Зрители проводят параллели между проблемами звезд и своими собственными, вместе с ними переживают и получают бесценный жизненный опыт, учась на ошибках знаменитостей. Четверг, 01:30
Четверг, 09:50
Четверг, 18:10
Пятница, 01:30
Пятница, 09:50
Пятница, 18:10
Суббота, 01:30
Суббота, 19:00
Воскресенье, 22:20