|
Программа
Сверхъестественные, паранормальные явления… Необъяснимые и загадочные события… С начала времен они привлекали человечество, и по сей день вызывая споры и дискуссии. Четверг, 15:00
Четверг, 22:30
Пятница, 15:00
Пятница, 22:30
Суббота, 20:40
Воскресенье, 04:10
Воскресенье, 05:00
Понедельник, 04:10
|
Программа
У програмі «Анекдоти по-українськи» не буде старих як світ приколів. Лише найновіші, найяскравіші українські анекдоти!Четверг, 17:10
Пятница, 10:40
Пятница, 17:10
Суббота, 12:40
|
Программа
Звездная жизнь" – документальный цикл, который показывает жизнь звезд без купюр, но с необычной для широкой публики стороны. Зрители проводят параллели между проблемами звезд и своими собственными, вместе с ними переживают и получают бесценный жизненный опыт, учась на ошибках знаменитостей. Четверг, 18:10
Пятница, 01:30
Пятница, 09:50
Пятница, 18:10
Суббота, 01:30